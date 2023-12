A- A+

Acidente Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, fratura três costelas em acidente de carro Sertanejo também levará pontos no braço por conta de ferimentos

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, sofreu um acidente de carro quando trafegava pela BR-153, quando ia do seu rancho, na cidade de Fronteira, interior de Minas Gerais, para São José do Rio Preto, em São Paulo. Em vídeo, Cristiano contou que foram diagnosticadas três costelas fraturadas e um corte no braço do cantor, que "somente levará alguns pontos".

Zé Neto segue internado no Hospital Base de São José do Rio Preto, que afirmou que o "quadro clínico do paciente é estável, porém, inspira cuidado e avaliação constante". As tomografias de cervical e pescoço apontaram normalidade. Embora esteja consciente, ele está na UTI. Outras duas pessoas, que estavam em outro veículo envolvido na batida, sofreram apenas escoriações leves.

"Zé Neto da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na BR 153, vindo do seu rancho em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto. O cantor está consciente e sendo levado para o hospital. Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas", disse a assessoria do cantor ao Globo.

O cantor foi levado com urgência para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas graves no acidente.

O produtor executivo da dupla, Genilson Farias, postou nas suas redes sociais que o cantor “está bem”, “consciente”, que “teve ferimentos leves, mas está bem”, pedindo orações para a melhora do sertanejo.

Zé Neto sofreu acidente de carro..... Que final de ano é esse pic.twitter.com/o1xZWHdIsw — Ronald (@ronald_olivei) December 6, 2023

Também em suas redes sociais, o sócio do cantor, Renato Sertanejero, deu mais detalhes do estado de saúde de Zé Neto.

"Gente, eu acabei de receber informações sobre o estado de saúde do Zé Neto. O Zé está bem, ele está consciente. De fato ele sofreu esse acidente, foi um capotamento quando ele estava voltando do rancho dele. A Nathalia, que é a esposa do Zé Neto, assim que soube, já foi ao encontro do Zé Neto, e ele foi levado para o hospital para que seja feito todos os procedimentos após o acidente", disse.

Graças a Deus o Zé Neto está bem. pic.twitter.com/P0FqtDGDHt — Thais (@thaispsic) December 6, 2023

Veja também

CINEMA "Fim de Semana no Paraíso Selvagem" estreia no Recife em sessão com show de Amaro Freitas