O Cantor Zé Neto, que faz dupla sertaneja com Cristiano, sofreu um acidente na noite desta terça-feira (5).

O carro em que o artista estava capotou nas proximidades da fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, saindo de São Paulo. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a PRF, o acidente envolveu cinco pessoas. As causas da colisão ainda são desconhecidas.

De acordo com Genilson Farias, um dos sócios da dupla, o cantor foi encaminhado consciente para o hospital e teve apenas ferimentos leves.

O comunicado emitido pela assessoria de imprensa do artistas informa que ele"capotou após colisão na rodovia" e que "sofreu ferimentos no tórax e, após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para hospital em São José do Rio Preto".

Nota da assessoria do cantor

“Zé Neto da dupla com Cristiano sofreu um acidente de carro na BR-153, vindo do seu rancho em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto. O cantor está consciente e sendo levado para o hospital. Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas".

