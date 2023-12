Cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, teve fratura na costela em acidente de carro em MG

A- A+

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, sofreu um acidente de carro quando trafegava pela BR-153, quando ia do seu rancho, na cidade de fronteira, interior de Minas Gerais, para São José do Rio Preto, em São Paulo. Segundo a assessoria do sertanejo, ele está consciente e foi levado para o hospital para receber atendimento médico.

"Zé Neto da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na BR 153, vindo do seu rancho em Fronteira/MG com destino a São José do Rio Preto. O cantor está consciente e sendo levado para o hospital. Estamos aguardando a avaliação médica para darmos informações mais precisas", disse a assessoria do cantor ao Globo.

O cantor foi levado com urgência para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve vítimas graves no acidente.

O produtor executivo da dupla, Genilson Farias, postou nas suas redes sociais que o cantor “está bem”, “consciente”, que “teve ferimentos leves, mas está bem”, pedindo orações para a melhora do sertanejo.

Também em suas redes sociais, o sócio do cantor, Renato Sertanejero, deu mais detalhes do estado de saúde de Zé Neto.



"Gente, eu acabei de receber informações sobre o estado de saúde do Zé Neto. O Zé está bem, ele está consciente. De fato ele sofreu esse acidente, foi um capotamento quando ele estava voltando do rancho dele. A Nathalia, que é a esposa do Zé Neto, assim que soube, já foi ao encontro do Zé Neto, e ele foi levado para o hospital para que seja feito todos os procedimentos após o acidente", disse.

"Qualquer outra notícia sobre a situação do Zé Neto é mera especulação. O Zé está bem, está consciente, foi transferido para o hospital para tratamento", completou Sertanejero.

