A- A+

BBB 23 Cantora Aline Wirley, ex-Rouge, é a primeira camarote anunciada no BBB 23 "Eu quebrei todos os paradigmas", assim define a sister sobre sua trajetória pessoal e profissional

Tadeu Schimidt e Ana Clara anunciaram, na manhã desta quinta-feira (12), no chamado “Big Day”, a primeira participante camarote do reality, informação que era guardada a sete chaves pelo programa. A cantora paulista Aline Wirley, 41 anos, ex-integrante do grupo Rouge, foi o primeiro nome divulgado pelo programa.

“Eu quebrei todos os paradigmas”, definiu-se Aline Wirley ao Portal Gshow. Ela começou a carreira profissional como telefonista de telemensagem, passou por empregada doméstica e se consolidou com o grupo Rouge, no Popstar, aos 18 anos. Casada com Igor Rickli, é mãe de Antônio, de 8 anos.

“E é por isso que eu estou aqui e vou entrar no BBB. Porque eu sei que uma mulher como eu, em um lugar como esse, dá possibilidade de muitas mulheres e meninas se enxergarem. Não é só sobre mim. Somos muitas e a gente só quer ser feliz. Só isso”.

Veja também

BBB 22 Gil do Vigor, Tati Pink e Daniel Rolim: relembre os pernambucanos que já passaram pelo BBB