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FAMOSOS Cantora pernambucana Ananda Paixão é diagnosticada com câncer pela terceira vez: "Vencer mais essa" A artista de 28 anos compartilhou nas redes sociais que trata um novo tumor com metástase no fígado desde novembro de 2025

Ananda Paixão, de 28 anos, relatou em vídeo no Instagram que está enfrentando pela terceira vez um tratamento contra o câncer. A cantora foi diagnosticada com um tumor no fígado em estado de metástase.

“Vencer mais essa, pra não ter que lutar nunca mais”. "Seguimos com fé (e muita música) sempre!”, escreveu em legenda de vídeo publicado nas redes sociais.

A artista, que tratou um tumor no reto em estágio avançado e passou por cirurgia de retirada de tumor no fígado em 2022, recebeu a notícia do retorno da doença em novembro de 2025.

“Fui diagnosticada pela terceira vez com câncer, metástase. Para quem não sabe do diagnóstico, eu tive câncer em 2020, fiz um ano de tratamento, depois tive metástase no fígado e a tirei com ablação”, recordou.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Ananda comentou que estava bem há três anos, mas em 2025 o tumor voltou, no fígado, com metástase em cinco pontos do corpo. Ainda na publicação, a artista explicou sobre a evolução do tratamento e tranquilizou os fãs.

“A vida segue e a vida é assim, ela tem as suas dificuldades, ela não é só maravilhosa e bonita. Ela tem momentos de dor e de dificuldade e não tem sido fácil, nem um pouco [...] a doença está sumindo pela terceira vez [...] o meu tratamento, que já está dando certo, tem sido um milagre”, desabafou.

Desde a descoberta do novo avanço da doença, a cantora passou a adotar um protocolo médico de alta complexidade. Ananda contou que passa por sessões de quimioterapia administradas a cada 15 dias. Ela finalizou o vídeo informando que não vai detalhar os próximos passos do tratamento para garantir sua privacidade.

“Deixo bem claro que não vou fazer diário da minha doença, do meu processo de luta, mas eu quero poder mostrar o meu dia de estúdio e falar que depois eu estou indo para a quimioterapia”, afirmou.

Confira a publicação:

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