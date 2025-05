Cantora Caetana foi agredida em assalto no Bairro do Recife; veja relato

A- A+

A cantora Caetana usou suas redes sociais, nesta sexta (16), compartilhar sobre o assalto que sofreu no Bairro do Recife. A artista afirma que foi abordada por quatro pessoas e espancada pelos assaltantes, com murros e ataques com barras de ferro.

Segundo relato de Caetana, a cantora estava saindo do apartamento de um amigo, que fica próximo ao Teatro do Parque.

"...uma região de comércio e está frequentemente bem movimentada. E nessa região também tem muitas pessoas com situação de rua. Fui abordada por 4 pessoas, uma delas, uma travesti, dois homens cis e uma mulher cis. Me bateram com murros, e uma barra de ferro, na cabeça e pelo corpo. Enquanto uma delas, cortou a alça da pochete, pegou e correu" descreveu Caetana.

No post, ainda relata que perdeu o seu celular, que estava com Caetana há apenas 3 semanas, dinheiro dos cartões (que de acordo com a artista, foram usados pelos assaltantes) e documentos.

