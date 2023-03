A- A+

Música Cantora do hit Lovezinho se apresenta neste domingo no Recife Tróia, As Fadas e Swing do amor estão entre as atrações da festa lovezinho no Espaço Aberto Music

Neste domingo (19), a cantora Treyce, de 17 anos, se apresenta pela primeira vez no Espaço Aberto Music no Recife, após a música “Lovezinho” se tornar hit com coreografia reproduzida pelo influenciador Xurrasco e o jogador Neymar. Lovezinho foi uma das músicas mais executadas no período de carnaval e o ritmo da arrochadeira fez com que chegasse ainda mais rápido ao público.

A jovem que criou, aos 14 anos, uma conta no Tik Tok, coleciona trends de sucesso com vídeos de dancinhas na rede social. Antes das músicas com letras sensuais, ela cantava e dançava na Igreja. Treyce viu sua vida mudar quando um vídeo publicado em seu Instagram bateu 15 milhões de visualizações. E tudo isso ganhou uma proporção maior quando ela lançou seu próprio hit, a música "Me chama de amor", que também é um sucesso e chegou a ser uma das mais tocadas do país nos últimos meses. O remix com o cantor Tubarão foi o mais tocado fazendo com que ela começasse a ganhar notoriedade.

No Recife para cantar pela primeira vez, Treyce promete um super show no Espaço Aberto Music na Imbiribeira a partir das 17h e vai contar também com atrações da cena da cena local entre elas Tróia, VT, As Fadas, Swing do amor e outras que completam o line up. Os ingressos estão à venda no local e custam entre R$ 25 e R$ 40 .

