carreira Cantora do Poesia Acústica, Cynthia Luz anuncia fim da carreira: "Não suporto mais" Cantora disse que irá seguir com os shows que já estão agendados, mas está encerrando todos os trabalhos em andamento

Cynthia Luz, cantora do Poesia Acústica, desabafou nas redes sociais nesta quinta-feira (30) e anunciou o fim da carreira. Ela disse que irá seguir com os shows que já estão agendados, mas está encerrando todos os trabalhos em andamento.

“Venho por meio dessa carta aberta, agradecer a todos, a tudo. Eu não suporto mais a caminhada, prefiro me retirar dessa realidade tão gigante e ao mesmo tempo obscura que é a vida na estrada. Eu encerro minha carreira aqui e todos os trabalhos que estavam em andamento! Não quero mais, simples assim! Não quero mais viver na sombra de mim mesma! Eu vou focar numa estrada leve e que me recomponha com dignidade. Eh isso! Pra mim a música agora é hobby e essas redes sociais são passado, eu sou muito grata a todos vocês por tanto! DEUS ABENÇOE”, ela escreveu em uma publicação no seu perfil no Instagram.

Depois, em resposta às páginas de rap nas redes que estão repercutindo sua decisão, Cynthia se pronunciou nos stories, pedindo para que não fizessem publicações sobre ela. "Vocês não postaram o meu trabalho, não é agora que vão me enaltecer. Não é possível que são tão vazios", escreveu. “A satisfação que eu dei é apenas para os meus fãs, e não para esse limbo de gente ruim e maldosa que vocês alimentam”.

Neste ano, Cynthia fechou um contrato com a gravadora Sony Music em março e lançou a música “Ponto de brasa”, com MC Zaac. Ela, no entanto, mostrou estar insatisfeita com o rumo que sua carreira estava tomando:

"Vou mudar o rumo da minha vida e parar de ficar tentando ser o que eu não sou. Estou interessada em ser eu e deixar minha arte fluir como ela quiser, espontânea" disse ela em vídeo no Instagram.

