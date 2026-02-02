Cantora do The Voice Nigeria morre aos 26 anos após ser picada por cobra

A- A+

LUTO

A cantora nigeriana Ifunanya Nwangene morreu aos 26 anos após ser picada por uma cobra venenosa em casa, em Abuja, capital da Nigéria. A informação foi confirmada por fontes à BBC Africa. Natural de Enugu, a soprano ganhou projeção nacional ao participar da terceira temporada do programa The Voice Nigeria, em 2021.

Formada em arquitetura, Ifunanya chamou a atenção do público ao interpretar “Take a Bow”, de Rihanna, audição que ultrapassou 85 mil visualizações no YouTube. Ela também integrava o Amemuso Choir, cujo diretor musical, Sam Ezugwu, anunciou a morte nas redes sociais. “Com o coração dolorido, comunicamos o falecimento de Ifunanya Nwangene Nanyah”, escreveu.





Segundo relato à BBC Africa, a cantora procurou inicialmente uma clínica próxima, onde não havia soro antiofídico. Em seguida, foi levada ao Federal Medical Centre, Jabi. Ezugwu afirmou que o hospital não dispunha de todos os antídotos necessários no momento do atendimento. “Ela não conseguia falar, apenas gesticular. Tinha dificuldade para respirar”, disse.

A direção do hospital contestou a versão e declarou que prestou atendimento imediato, com esforços de reanimação, oxigênio e administração de soro antiofídico polivalente. Ainda segundo a nota, exames rápidos indicaram complicações graves decorrentes da picada, e a equipe não conseguiu reverter o quadro.

