Música Cantora e compositora Poli se apresenta no Teatro do Parque, neste sábado (10) Show é inspirado no EP homônimo da artista, "Da Raiz ao Canto", e celebra as tradições afro-indígenas, os ritmos nordestinos e a música de terreiro

A cantora, compositora e musicista pernambucana Poli sobe ao palco do Teatro do Parque, no Recife, neste sábado (10), para apresentar o show inspirado no EP homônimo da artista, “Da Raiz ao Canto”, em que celebra as tradições afro-indígenas, os ritmos nordestinos e contemporâneos e a música de terreiro.



O espetáculo propõe uma experiência sensorial que reúne música, tradição e espiritualidade. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 e estão disponíveis pelo Sympla.

Marcqando a presença feminina na cena da música popular, o show terá participações especiais das cantoras Isaar, Luana Tavares e Nega Manu. "O espetáculo transformará o palco do Teatro do Parque em um grande terreiro cênico, em que o público é convidado a compartilhar uma experiência coletiva de canto, dança, fé e celebração", detalha o texto de divulgação do show.

A cantora e compositora Poli | Foto: Sandrine Neves/Divulgação

Sobre o show

O espetáculo reúne banda, percussões, elementos cênicos e momentos de interação com a plateia, reforçando o caráter ritualístico e festivo da obra. Mais do que um show, a montagem se afirma como um manifesto poético em defesa das raízes negras e indígenas que formam o Brasil, costurando coco, samba, forró e rezos em arranjos contemporâneos.

Sobre a artista

Nascida em Jaboatão dos Guararapes e moradora da Várzea, no Recife, Poli traz em sua trajetória a vivência em rodas de coco, terreiros, festivais e brinquedos populares, onde iniciou pesquisas em 2013 e deu os primeiros passos na carreira autoral. Desde 2017, desenvolve uma caminhada profissional marcada por uma performance que une voz potente, presença cênica e domínio de diferentes instrumentos de percussão.

Criadora do projeto “Fuzuê” e integrante do grupo Raízes do Capibaribe, a artista já passou por festivais como o FIG, o Carnaval e o São João do Recife, além de eventos dedicados à cultura popular e ao protagonismo feminino. Em 2023 e 2024, lançou singles autorais que antecipam o universo de “Da Raiz ao Canto”, reafirmando seu compromisso com a valorização de mestras, mestres e tradições afro-indígenas.

SERVIÇO

Show da cantora e compositora Poli - “Da Raiz ao Canto”

Quando: 10 de janeiro (sábado), às 19h30.

Onde: Teatro do Parque - Rua do Hospício, nº 81, Boa Vista, Recife-PE.

Ingressos: R$40 e R$20 (meia entrada). Disponíveis no Sympla.

