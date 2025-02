Cantora gospel e parceira musical de Marcinho VP: saiba quem é Débora Gama, a irmã de Oruam

A- A+

Enquanto as redes sociais de Oruam mostram um jovem de 23 anos que gosta de ostentar — com acessórios de ouro, carros de luxo, festas com amigos e fotos ao lado de seu ídolo, Neymar — Débora Gama adota um perfil um tanto mais discreto.

Irmã do rapper e filha do traficante Marcinho VP, preso desde 1996, a cantora gospel mantém uma relação próxima com o pai, que também atua como seu parceiro musical: ele escreve letras e sugere melodias para que ela interprete.

Assim como o irmão, Débora, de 27 anos, está ligada à música.

Mas não no meio do rap ou do trap, os quais fizeram o cantor ser um dos mais ouvidos no país com músicas como “Diz aí qual é o plano?”, “Rolé na favela de nave”, “Horas iguais” e “Oh garota, eu quero você só pra mim”, seu último hit, ao lado de MC Tuto e Zé Felipe. Ela é cantora gospel.

Débora Gama começou a carreira como artista ainda jovem, aos seis anos, quando fez uma participação no show da cantora Elaine Martins.

Em suas mídias oficiais, ela diz que "mostrava intimidade com a música" desde os três anos de idade, e que "aprendia as letras com muita facilidade".

Religiosa, Débora faz parte do Ministério de Louvor da Igreja ADB Jacarepaguá. Ela frequentemente faz posts de cunhos religiosos em suas redes sociais.

Só no Instagram, Débora tem mais de 255 mil seguidores. Como cantora, Débora já lançou um álbum, "Amor inexplicável", de 2018, além de alguns singles.

O último, "Fortaleza e refúgio", é de 2018. No Spotify, ela contabiliza 295 ouvintes mensais, longe dos mais de 11 milhões do irmão, Oruam.

Parte das músicas da artista, aliás, são compostas por Marcinho VP, que escreve as músicas e entrega para filha por meio de carta.

Durante as visitas ao presídio, de acordo com o jornal Extra, ele ensina a melodia para a garota.

"Meu pai gosta que as músicas sejam gravadas do jeito que ele pensou. Não podemos mudar nada. Se a gente chega lá (no presídio) cantando diferente, ele diz que não está bom e fica de cara amarrada", contou Débora em entrevista à publicação em 2019.

Ambos parecem se dar muito bem, inclusive. Em um de seus posts no Instagram, Débora homenageia o irmão:

"E eu queria que todo mundo tivesse o privilégio de tê-lo por perto, sua essência, seu jeito, sua simplicidade me encanta, e quando tudo parece estar fora do lugar, ele vem e fala que vai ficar tudo bem, e que a forma de você lidar com as coisas, pode mudar tudo. Perto dele, eu duvido muito alguém ficar triste, as coisas que ele transmite trazem paz", escreveu a cantora.

Aém da veia artística, Débora Gama também é arquiteta e urbanista. Há pouco tempo, ela se casou com o estudante de direito e lutador de jiu-jitsu Gabriel Brasil.

"Sou tão feliz em saber que temos uma vida inteira pela frente, pra viver o nosso propósito juntos", escreveu Débora sobre o marido.

Veja também