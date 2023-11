Cantora gospel quase é expulsa de voo por se recusar a parar de cantar; vídeo

Uma cantora gospel quase foi expulsa de um voo da Delta Airlines após se recusar a parar de cantar no avião. Segundo a cantora, ela estava "fazendo o que Deus" a disse para fazer.

A cantora, Bobbi Storm, postou em suas redes sociais o vídeo em que ela e um comissário de borda discutem porque Storm queria cantar no avião antes de decolagem. O comissário queria que ela ficasse em silêncio.

O vídeo recebeu críticas de quem acusava Storm de perturbar o voo. Mas houve quem a celebrasse, levando a cantora a postar mais dois vídeos nos quais explica o que aconteceu e por que ela decidiu cantar.

"Quando chegamos ao fim de um voo, falamos ao telefone, falamos com os vizinhos, algumas vezes gritamos no avião, então qual é o problema de perguntar às pessoas e elas me permitirem dividir algo que me deixa orgulhosa, algo que Deus fez por mim, com o resto do mundo ", diz Storm em um dos vídeos.