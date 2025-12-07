Cantora Katy Perry e ex-premiê canadense Justin Trudeau oficializam relação

A- A+

O ex-primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e a cantora americana Katy Perry oficializaram seu relacionamento nas redes sociais, poucas semanas após uma aparição pública em Paris.

A artista, de 41 anos, publicou no sábado (6) uma imagem em sua conta no Instagram mostrando o casal sorridente, bochecha com bochecha, com um colorido cenário ao fundo. A fotografia estava incluída em uma galeria com outras imagens e vídeos.

"Tempos de Tóquio em turnê e mais", diz a legenda da publicação na conta de Perry, que possui 202 milhões de seguidores.

Nem Perry, conhecida por sucessos musicais como "Hot n Cold", "Roar" e "I Kissed a Girl", nem Trudeau comentaram publicamente sobre o relacionamento.

No entanto, Trudeau, de 53 anos, foi visto em um show de Perry em julho.

Além disso, o site de notícias de celebridades TMZ alimentou ainda mais os rumores ao divulgar um vídeo dos dois de mãos dadas durante uma saída noturna em Paris, em outubro, para comemorar o aniversário da cantora.

Como líder do Partido Liberal do Canadá, Trudeau foi primeiro-ministro de 2015 a 2025.

Na quinta-feira, Trudeau compartilhou uma fotografia do casal posando com o ex-primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e sua esposa Yuko.

"Encantado em vê-lo @kishida230. Katy e eu ficamos muito felizes por termos tido a oportunidade de nos sentar com você e Yuko", escreveu Trudeau.

