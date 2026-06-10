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LUTO Cantora Kim Yoon Seol, revelada no The Voice Kids coreano, morre aos 27 anos Artista havia voltado recentemente aos holofotes e teve morte cercada por discrição da família

A morte da cantora sul-coreana Kim Yoon Seol, aos 27 anos, provocou comoção entre admiradores e repercutiu no cenário musical asiático.

Conhecida nacionalmente após vencer uma competição televisiva voltada para jovens talentos, a artista teve o falecimento divulgado pela imprensa internacional nesta semana.

Até o momento, familiares e representantes não revelaram a causa da morte.

Kim ganhou notoriedade em 2013, quando ainda era criança, ao conquistar o principal prêmio da versão sul-coreana do programa The Voice Kids. A vitória projetou seu nome em todo o país e marcou o início de uma trajetória acompanhada por uma geração de fãs.

Nos últimos meses, a cantora havia retomado espaço na televisão ao integrar o elenco do programa Sing Again, exibido entre o fim de 2025 e o início de 2026. A participação evidenciou sua maturidade artística e ampliou sua conexão com o público, atraindo novos seguidores para sua carreira.

Segundo informações divulgadas pelo jornal Daily Express, a artista morreu no último fim de semana e já foi sepultada em Seongnam Yeongsaengwon, na Coreia do Sul.

Em um relato reproduzido pela publicação, uma pessoa próxima explicou as dificuldades para obter informações após a notícia: “O celular dela e outras coisas estavam todos bloqueados, então não pude compartilhar nada”.

A repercussão também foi impulsionada por uma coincidência que emocionou os fãs. Na véspera de sua morte, Kim utilizou as redes sociais para anunciar uma transmissão ao vivo em comemoração aos seus primeiros 100 dias no TikTok.

Embora tenha comentado que estava “sem energia” para realizar o encontro virtual, manteve a intenção de conversar com os seguidores.

A postagem incluía um convite para a live marcada para a noite de domingo, data que coincidiria com o dia de sua morte. O anúncio, que prometia um momento de proximidade com o público, acabou sendo interpretado pelos admiradores como uma despedida involuntária.

Sem esclarecimentos oficiais sobre as circunstâncias do falecimento, a partida precoce da cantora continua cercada de questionamentos. Enquanto aguardam novas informações, fãs e colegas de profissão prestam homenagens à artista, lembrada pelo talento vocal e pela trajetória construída desde a infância nos palcos da televisão sul-coreana.



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