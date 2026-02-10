Cantora Melody fica presa em enchente e abandona carro no Rio de Janeiro
Artista mostrou o caos enfrentado na segunda-feira em uma série de posts nas redes sociais
“Qualquer coisa, baby, a gente dá fuga de jet ski”. O verso da música “JETSKI”, parceria de Melody com Pedro Sampaio e MC Meno K — lançada em dezembro e entre as mais ouvidas do país no Spotify, com mais de 74 milhões de reproduções —, quase ganhou vida na noite de segunda-feira.
A cantora ficou presa dentro do carro após uma forte chuva provocar alagamentos no Rio e precisou abandonar o veículo e seguir a pé. Em um dos muitos vídeos publicados por ela nas redes sociais, aparece uma placa indicando Rocha Miranda, na Zona Norte, uma das regiões mais atingidas pelo temporal.
— Gente, olha a situação! O carro ficou ali — disse ela. — O carro encheu de água, tivemos que abandonar o carro. Conhecemos um rapaz [que nos ajudou], e fomos para a casa dele, mas as coisas ficaram no carro.
Em outro vídeo, a irmã da cantora, Bella Angel, mostrou a família já após atravessar a área alagada. Na gravação, ela faz uma referência bem-humorada à “JETSKI”, ao questionar “cadê o jet ski?”, enquanto a canção toca ao fundo.
Mais tarde, Pedro Sampaio compartilhou uma conversa com a artista, que se deslocava para a casa dele quando ocorreu o incidente. Em mensagem enviada pelo celular, Melody relatou que o carro ficou alagado e precisou ser abandonado. Segundo ela, o grupo foi acolhido por um morador da região, que se ofereceu para levá-los até o destino, enquanto os pertences permaneceram no veículo.