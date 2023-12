Cantora mexicana Gloria Trevi acusa ex-empresário e produtor Sergio Andrade de abuso sexual

A- A+

A cantora mexicana Gloria Trevi acusou, na última quinta-feira, seu ex-empresário e produtor, o mexicano Sergio Andrade, de agressão e importunação sexual e abuso psicológico. Na ação, aberta em Los Angeles, onde aconteceram os crimes, a cantora relata que ele não a deixava falar com outros homens e muito menos mexer no próprio dinheiro. Também batia nela a ponto de deixá-la inconsciente e chegou a estuprá-la diversas vezes.

Desde janeiro, Gloria, hoje com 55 anos e em turnê pelo México, era acusada de explorar menores de idade nos anos 1990 em benefício de Sergio. Agora, segundo a revista "Variety", ela fez uma queixa cruzada, alegando também ter sido explorada por ele. A estrela pop disse à publicação que demorou a se manifestar por causa do "abuso horrível" que sofreu e não querer reviver as “experiências terríveis e, o mais importante, para proteger filhos e família.”

"Escolhi entrar com essa ação legal para lutar por justiça e mandar uma mensagem que atos tão terríveis não devem ser tolerados", disse a artista, que é representada legalmente por Camille M. Vasquez, ex-advogada do ator Johnny Depp. "Ninguém deveria ter que passar pelo que passei, e estou determinada a fazer com que os responsáveis paguem por suas ações."

A ação descreve Gloria Trevi como a "Madonna mexicana" do final dos anos 1980 e década de 1990 que, "sem o conhecimento do público", estava sendo “controlada, torturada mental e fisicamente e efetivamente escravizada por Andrade”. O texto diz também que ela era o “bem mais valioso” do empresário e era “a única mulher que ele estava mais determinado a controlar e subjugar”.

“Andrade, cujo irmão era senador, também tinha boas ligações com a elite empresarial e política mexicana e ocupava uma posição de poder e influência cultural significativo”, diz o documento obtido pela "Variety". “Essa posição permitiu-lhe atrair muitas jovens para a sua esfera de influência, que se reuniram a sua volta na esperança de que ele guiasse, orientasse e lançasse suas carreiras no entretenimento, como já havia feito com outras pessoas. Uma vez que estas moças e mulheres foram atraídas para a sua esfera pelos sonhos de estrelato, ele submeteu-as ao controle total e ao abuso sádico – mental, financeiro, físico e sexual. Gloria Trevi foi uma dessas jovens."

Prisão em 2000

Gloria, Sergio e backing vocal María Raquenel Portillo são acusados de abusos de menores desde os anos 1990. Chegaram, inclusive, a fugir do México parao Brasil, onde foram capturados. A cantora ficou presa em Chihuahua, mas foi absolvida em 2004. Em 2018, no Latin American Music Awards, ela fez um discurso em que explicou ter apenas 15 anos quando o ex-empresário, que ela omitiu o nome, a levou para um mundo de abusos e manipulação.

