grammy 2025 Cantora americana que gravou com Milton Nascimento diz que Grammy negou assento a ele na cerimônia Esperanza Spalding levou um Milton de "papelão" com os dizeres: "essa lenda viva deveria estar sentada aqui"

A cantora americana Esperanza Spalding, uma das convidadas do Grammy 2025, ficou indignada com o fato de a organização não ter dado um assento para Milton Nascimento nas mesas principais do evento.

Por isso, a artista — que gravou com Bituca o disco "Milton + esperanza", um dos indicados a melhor álbum de jazz desta edição — levou uma espécie de Milton de "papelão", ou seja, a foto dele impressa com os dizeres: "essa lenda viva deveria estar sentada aqui".

No instagram, Esperanza fez um post com a seguinte legenda:

"Então, Milton não ganhou um assento nas mesas da cerimônia deste ano. Isso não me pareceu certo. Não estou falando de ganhar um Grammy. Estamos celebrando a gloriosa vitória de Samara Joy. Estou falando de um assento físico… Aqui nesta mesa onde estou sentada. Estou indignada que essa lenda viva não tenha sido considerada importante o suficiente para se sentar entre os A-listers, ou seja lá como as mesas no salão principal são organizadas. Então, tive que trazê-lo comigo. Gritem se nos virem na TV!"

