FAMOSOS Cantora que viralizou ensinando a cantar como Gal Costa faz cover de "Baby" e web reage Rubel, que já cantou com tropicalista diversas vezes, reagiu com choque ao vídeo de Elize Fleury

Elize Fleury costuma fazer vídeos ensinando a como "imitar" vozes de grandes cantoras. Ariana Grande, Dua Lipa e Lady Gaga são algumas das divas que já passaram pelas aulas dela. Mas um vídeo em específico viralizou na última semana, e rendeu inúmeros elogios à cantora: o sobre Gal Costa. O vídeo acumula, até o momento, mais de 317 mil curtidas e 20 mil comentários.



Tamanho foi o sucesso do vídeo que Elize voltou às redes nesta sexta (14) com outra homenagem à baiana morta em 2022. Desta vez, ela compartilhou um vídeo com um cover de "Baby", canção de Caetano Veloso eternizada por Gal. "Muita gente pediu pra eu cantar mais Gal Costa depois do 'Como Imitar'! Espero que gostem dessa mini versão", escreveu Elize.



Até o momento, o vídeo acumula quase 40 mil curtidas. Entre os mais de 2 mil comentários que recebeu, um de Rubel, que já cantou diversas vezes com a tropicalista. Em choque, ele comentou com alguns emojis assustados.

"Elize, me arrepiei do inicio ao fim. Meu sonho um dia ter tanta técnica quanto você. Que talento", disse uma internauta. "Assustador", comentou outro. "Fui ouvir a original da Gal agora só pra tirar a prova e quando fechei os olhos parecia que eu estava ouvindo a Elize", disse um terceiro. Inúmeros são os comentários que relatam emoção e choro em razão do vídeo.

Muitos seguidores também pedem que Elize faça um show cantando o repertório de Gal. Outros, desejam que ela cante músicas autorais. Como a atriz Flavia Reis: "E vem de autoral, vem!!!!!! …. É tanta gente cantando Gal sem esse talento seu (e de Gal). Como é lindo ouvir a melodia na nota certinha, essa voz limpa, cristalina ".

