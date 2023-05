Cantora Raphaela Santos grava novo EP nesta quarta-feira (10) em Nova Cruz, litoral de Pernambuco

A- A+

Um dos principais nomes da atual geração do brega pernambucano, a cantora Raphaela Santos grava seu novo EP "Paradize" nesta quarta-feira (10) no município de Nova Cruz, no litoral de Pernambuco, em evento fechado para convidados e com participação de Priscila Senna.

O disco conta com sete faixas, sendo quatro inéditas, e todas acompanhadas de videoclipes, lançados na página da artista no Youtube, onde soma mais de 300 milhões de plays.

"Paradize" será disponibilizado na íntegra na plataforma de streaming de áudio Spotify. O projeto tem direção musical de Elvis Pires.

Veja também

Famosos Virgínia Fonseca é acusada de plágio após lançamento de novo perfume de sua marca