Cantora Riáh apresenta o show "Retinta Acústico", nesta sexta-feira (14)

Para marcar o lançamento do seu novo disco nas redes sociais, a cantora pernambucana Riáh apresenta o show “Retinta Acústico" nesta sexta-feira (14), às 20h. A apresentação ocorre no Espaço Tô em Casa, no bairro de Campo Grande.

Produzido com o apoio do Funcultura, o álbum “Retinta” traz canções cheias de poesia e que abordam temas como a natureza, o amor e movimentos sociais, além de músicas dedicadas aos orixás Obá Xangô, Oxum e Yemanjá.



Com direção musical de Hugo Linns, que também toca viola dinâmica, a obra conta ainda com Guga Fonseca nos teclados e baixo synth bass, Ricardo Fraga na bateria e samples, e Vinícius Aquino na mix e master. Nego Henrique e Rafa Almeida, do Cordel do Fogo Encantado, além de Gilberto Bala, que faz a voz na saudação a Xangô, fazem participações especiais.

Serviço:

Show "Retinta Acústico", da cantora Riáh

Nesta sexta-feira (14), às 20h

No Espaço Tô em Casa (Rua Marquês de Abrantes, 479, Campo Grande)

Ingressos: R$ 30

Reservas: (81) 99356-5974



