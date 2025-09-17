Qua, 17 de Setembro

FAMOSOS

Cantora Roberta Miranda fala sobre bissexualidade

A sertaneja falou sobre o preconceito que sofreu dentro de casa

Roberta MirandaRoberta Miranda - Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (18), o podcast "Ser Artista", de Marcus Montenegro, estreia entrevista com a cantora, compositora e multi-instrumentista Roberta Miranda. Mas o instagram oficial do programa publicou um trecho da entrevista como forma de divulgação.

"O grande amor da minha vida não me quis. Agora temos um porquê: eu não assumi. Eu não podia assumir ela. Eu tinha jurado para minha mãe que eu jamais falaria da minha sexualidae", explica Miranda para Montenegro.

"Eu ouvi, ninguém me contou: Estava passando no toalete no banheiro e ouvi minha mãe rezando: deus mate minha filha, leve minha filha pois eu prefiro uma filha morta do que minha filha gostar de mulher. eu segurei isso durante 50 anos da minha vida", conclui a artista.

Dona do título de Rainha do Sertanejo, Miranda é uma das cantoras brasileiras que mais vendeu álbuns no país.

