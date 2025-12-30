Cantora Simone fala do amor por mulheres e homens e desabafa sobre estupro: "Covarde!"

A- A+

A cantora Simone falou sobre o amor por homens e mulheres em entrevista à jornalista Maria Fortuna. Durante participação no videocast "Conversa vai, conversa vem", no ar no YouTube do Globo e no Spotify, a artista também desabafou sobre a dor de um estupro. Leia abaixo:

Você nunca escondeu seus afetos. Sempre foi respeitada pela sua família, sempre pôde ser quem você é dentro da na sua casa?

Sempre. Nunca fui de esconder nada. Por que esconder o amor? Se estava namorando uma menina, ela ia lá em casa. Se eles sabiam ou não... aceitavam. Se namorava um menino, ele também ia. Sempre foram generosos e compreensivos. Meu pai, como homem, tinha aquela coisa do macho. Os meninos sempre puderam tudo. E as meninas... Tive muitos embates com meu pai. Uma hora falei: "Ó, vamos sentar, isso não funciona, eu não vou nesse caminho não".

Sempre teve certeza do seu caminho...

Sempre assumi minha vida, banquei meus atos. Nunca fui uma pessoa de dar detalhes da minha amorosa para família. Minhas irmãs mentiam, eu não, dizia: "Vou estar em tal lugar". O que percebi... minhas irmãs casaram, os maridos morreram ou elas se separaram. Ótimo! Porque saíram daquela prisão feminina.

Por mais bem resolvida que seja, também há as lutas internas...

Claro. A primeira manifestação que tive de amor feminino foi quando vi uma amiga da minha irmã. Na rua em que eu morava, as pessoas saíam para passear. Tipo 18h, 19h da noite. Lembro até hoje o nome dela: Maria Helena. Meu coração disparava. Não sabia o que era aquilo. Não era negócio de sexo... Sentia um amor enorme por ela. Como sentia pela professora. A gente faz uma transferência também... Quando você está no colégio... Onde um diretor tentou me bolinar. Queria que eu tirasse a roupa para experimentar um uniforme que havia chegado. Mas eu disse não.

Mas sofreu um abuso sexual por parte de um conhecido da sua família. Como isso te marcou? Impactou sua relação com os homens?

Não marcou porque tive a sorte... Tive poucos homens na vida. Na época em que jogava basquete, fui apaixonada por alguns e não era correspondida. Fui rejeitada pelos homens. E aí fui para o abraço de quem quis me abraçar. Mas tive a sorte de ter tido o primeiro homem com todo o consentimento, delicado... Foi Toquinho (cantor e compositor). Ele sabia de tudo, eu contei a ele... Era apaixonada, quis ter um filho dele. A gente até já brigou em cena, no palco (risos). É uma pessoa que adoro. Ele foi muito legal. Então, os homens que tive foram femininos e não machões. Não era tipo "quero você, venha". Como tive muitas vezes... de quererem empurrar a minha cabeça...

Agora está falando sobre a violência que sofreu por parte de um amigo da sua família...

Teve um ginecologista também... Eu era virgem, e ele disse que eu tinha um hímen complacente. Eu não sabia o que era aquilo. Não sangrei na primeira vez. Devo ter sangrado com ele que, obviamente, escondeu. Então, perdi a virgindade com um escroto. Poderia ter sido uma pessoa, como várias, traumatizadas. Mas não tenho trauma com relação aos homens que tive.

Porque contou a eles o que havia sofrido e, assim, tentou driblar gatilhos...

Exato. Não tem essa coisa de "eu quero...". Primeiro, sou eu! "Você me satisfaz ou a gente se satisfaz junto". E aí eu tive a compreensão desses caras. Porque, para a mulher, nem sempre é bom. Dizem que para os homens sempre é. A não ser quando brocham.

Mas tem noção do que é um homem abusar de uma criança? O estrago que faz na vida da pessoa. Ele tentou colocar o pau dentro da boca de uma criança. Nem cabe! Isso é doença gravíssima. Mexe de uma maneira. Você fica com medo, insegura. Claro que tenho raiva dessa pessoa até hoje, jamais vou perdoar. É destruição total. Os caras que fazem isso não podem esquecer que um dia terão filho. E filhas. Esses não tem perdão. Deveriam ficar numa ala totalmente separada. Covardes!

Veja também