Cantora tem cabelo revistado em aeroporto no RJ e denuncia racismo nas redes sociais

A cantora Luciane Dom usou suas redes sociais para denunciar que foi vítima de racismo, nesta quinta (14), no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ). A artista relatou que teve o seu cabelo revistado quando embarcava para São Paulo, nesta manhã.

No post, Luciane conta que foi abordada para uma “revista aleatória”. "Eu já tinha passado a mala no scanner, e eu mesma já tinha passado no scanner corporal. A mulher me diz 'Tenho que olhar seu cabelo'. Eu olho pra ela aterrorizada com a violência desse ato. Ela chama o superior. Meu dia acabou", postou.

"Eu trabalho com arte, criando possibilidades e imaginários diferentes, fazendo pessoas sonharem… Me fazendo acreditar na mudança. Queria ao menos ter ânimo e cabeça pra continuar divulgando o som e falando o que eu tava falando durante a semana.. Queria estar leve! Mas não", continuou.

