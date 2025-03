A- A+

CARNAVAL 2025 Cantora paulista se recupera após levar tiro no Carnaval de Olinda; família pede doações de sangue Luna França, que é filha do cantor Dudu França, foi atingida durante tiroteio da última quarta-feira (5)

A cantora paulista Luna França, de 37 anos, segue internada após ser atingida durante um tiroteio que ocorreu no Carnaval de Olinda, na Praça do Carmo, na última quarta-feira (5). A artista é filha do cantor Dudu França, que participou do “The Voice+”.

Nesta sexta-feira (7), a cantora Lakah, irmã de Luna, publicou um vídeo nas redes sociais falando sobre o estado de saúde da artista. Segundo ela, a irmã está bem, mas precisa de doações de sangue.



“Ela está usando bastante o banco de sangue do hospital e agora estamos precisando de doações de sangue para repor. Qualquer pessoa que você souber que mora lá, por favor, encaminhe e divulgue. Tem que avisar que está doando no nome dela”, pediu.

Luna Martins França Pontes, nome completo da artista, foi atingida no fêmur durante o tiroteio. Segundo a Polícia Militar, o incidente ocorreu durante o show de João Gomes e deixou outras seis pessoas feridas.

