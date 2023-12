A- A+

FAMOSOS Cantoras do Calcinha Preta citam mensagem espiritual de Paulinha Abelha após aparição de inseto Silvânia Aquino e O'hara Havick, nova vocalista do grupo, se emocionaram com presença de abelha ao redor delas durante ensaio de show

A presença constante de uma abelha ao redor das cantoras Silvânia Aquino e O'hara Havick, durante os preparativos para a gravação do novo DVD do grupo Calcinha Preta, em Salvador (BA), chamou atenção de ambas as artistas, na tarde da última quarta-feira (6). Para Silvânia, o inseto levava, na ocasião, uma mensagem espiritual de Paulinha Abelha, cantora que morreu, aos 43 anos, em 2022, e com quem ela dividiu os palcos no Calcinha Preta ao longo de duas décadas. Parte desse momento foi registrado em vídeo.

"Emoção aqui já está a mil", afirmou Silvânia. Em vídeo publicado no Instagram, ela mostrou o instante em que a abelha pousa sobre O'hara Havick, nova integrante do Calcinha Preta desde março deste ano. "Abelha, esse palco é seu, mulher. Abelha, venha!", emocionou-se Silvânia, na ocasião, estendendo a mão para o inseto.

Em seguida, a abelha pousou sobre o corpo de O'hara Havick, como a artista mostrou por meio do vídeo postado nas redes sociais. "Olha ela, com carinho com você... Acredito nessas coisas, sabia?", comentou Silvânia para a colega, interrompendo parte dos ensaios para dedicar uma série de aplausos para o bicho.

Novo DVD

Nesta quinta-feira (7), a banda Calcinha Preta realiza a gravação do DVD "Atemporal", no Parque de Exposições, em Salvador. O sexto projeto audiovisual do grupo faz uma reedição dos maiores sucessos do quarteto de forró eletrônico. A apresentação, com início às 20h, tem participações especiais de Berg Rabelo, Marlus Viana e Raied Neto, ex-integrantes da banda.

"Fizemos um apanhado de músicas do primeiro DVD e dos outros DVDs. Vai ser magnífico" adianta Silvânia. Quase todas as nossas composições são hinos. Algumas delas, a gente vai tocar em medleys. Mas tem música que a gente vai tocar inteira, e que não estão nos outros DVDs.

Paulinha Abelha: comoção e luto

A morte da cantora sergipana Paulinha Abelha, vítima de uma crise renal, aos 43 anos, gerou uma onda de comoção no país em fevereiro de 2022. Abelha era cantora da banda de forró eletrônico Calcinha Preta ao lado de Silvânia Aquino, Bell Oliver e Daniel Diau. Ela estava internada no hospital da Unimed, em Aracaju, quando deu entrada após se sentir mal durante uma turnê em São Paulo.

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana, mais conhecida como Paulinha Abelha, estava no Calcinha Preta desde 1998, quando entrou por indicação de Daniel Diau, cantor que havia ingressado recentemente na banda.

Nascida em Alagoinhas, Bahia, mudou-se muito nova para Simão Dias, pequena cidade de pouco mais de 40 mil habitantes do interior de Sergipe, onde começou a cantar aos 12 anos em corais de igreja e trios elétricos. Ainda jovem, fez parte das bandas Flor de Mel e Panela de Barro, mas precisou interromper a carreira por dificuldades financeiras. O apelido "Abelha" foi herdado do pai, a quem todos se referiam assim.

Com o Calcinha Preta, Paulinha participou de gravações de sucesso, como "Louca por ti", "Ainda te amo", "Baby doll" e "Liga pra mim", em mais de 20 álbuns gravados com o grupo. Também ficaram marcadas as idas e vindas de Paulinha Abelha no Calcinha.

Sua primeira saída da banda foi em 2010, quando trocou o grupo pelo GDO do Forró, mas voltou meses depois. No mesmo ano, ela arriscou um projeto ao lado de Marlus Viana, seu marido à época, que acabou não dando certo, o que fez com que ela retornasse ao Calcinha Preta. Paulinha saiu do grupo em outras duas oportunidades, em 2016, mas voltou em 2018, permanecendo desde então.

