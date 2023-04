Cantores de k-pop acompanham o velório de Moonbin, em cerimônia sem a presença de fãs

A- A+

Colegas da banda Astro e dezenas de artistas do K-pop chegaram, nesta sexta-feira (20), a Seul, na Coreia do Sul, para acompanhar o velório do cantor Moonbin. Integrante do grupo Astro, o jovem foi encontrado morto, aos 25 anos, em sua casa, na última quinta-feira (19) — a polícia ainda não divulgou a causa da morte. O caso gera uma onda de comoção entre fãs da música pop sul-coreana.

A família de Moonbin decidiu manter o velório totalmente restrito a familiares e amigos, e sem a presença de fãs. Em comunicado à imprensa divulgado nesta sexta-feira (20), o empresário do cantor pede para que repórteres e jornalistas — e o público, em geral — respeitem a escolha.

"Os familiares desejam que todo o processo fúnebre, desde o velório até a saída do cortejo fúnebre, seja feito sem a presença de repórteres. Os familiares enlutados não querem que haja a cobertura desse momento delicado. Pedimos, sinceramente, que vocês façam com que sua despedida seja bonita. Pedimos, honestamente, nossas profundas condolências".

Colegas se emocionam

Artistas do k-pop — gênero musical originado na Coreia do Sul, e que hoje é um fenômeno global — estão desolados, segundo a imprensa local. Membro da banda BTS, o cantor Suga adiou o evento de autógrafos de seu próximo álbum solo "D-Day" devido à morte de Moonbin, e empresas de entretenimento da Coreia estão suspendando suas agendas de conteúdos do dia, a exemplo da JYP Entertainment.

O grupo Billie, da cantora Moon Sua, irmã de Moonbin, anunciou a paralisação de suas atividades em respeito ao luto da artista e sua família.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o cantor Cha Eun-woo, de 26 anos, desembarca no aeroporto de Seul, direto dos EUA, para acompanhar o velório do amigo e colega da banda Astro.

Conforme relatado pelo site sul-coreano "Soompi", JinJin e Sanha — membros da boyband Astro — chegaram ao velório e assumiram a responsabilidade de conduzir a cerimônia.

Show no Brasil

Moonbin e Sanha, outro integrante do Astro, estavam com show marcado para junho em São Paulo. Era a primeira vez deles no Brasil, e ainda não há informações se a apresentação se mantém apenas com Sanha ou se será cancelada.

