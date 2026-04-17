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Música "Cantoria com vida": Xangai celebra os 50 anos de seu primeiro álbum no Recife, neste sábado (18) Em reverência à trajetória do artista, show terá participação especial do violonista e cantador paraibano João Farias, filho do consagrado compositor Vital Faria

Quando se fala nas autênticas raízes sertanejas da música brasileira, um nome que não pode deixar de ser citado é o de Xangai. Aos 77 anos, o artista volta a encontrar o público recifense, neste sábado (18), às 20h, no palco do Teatro do Parque, com ingressos pelo Sympla. A turnê do seu novo show, “Cantoria com vida”, celebra as cinco décadas de lançamento do seu primeiro álbum, “Acontecivento” (1976).

Poeta, cantador, compositor, violeiro, ator e gestor cultural, Xangai costuma se definir como “arteiro”, um artesão da palavra, do canto, da tradição e da cultura popular do coração do Brasil. Mesmo após tantos anos de ofício, segue ativo e produtivo na arte, como uma missão de vida. “É uma constância que eu tento e busco fazer: a de honrar a grande arte brasileira, apreciar e apresentar, dentro da minha possibilidade, grandes compositores, grandes criadores de músicas, de melodia, de poemas”, diz.

E para quem imagina que sua carreira musical começou com o primeiro álbum, ele faz questão de explicar que sua arte vem de muito antes. “Vocês fazem uma contagem por conta do lançamento do primeiro álbum, de fato, já são 50 anos. Só que minha carreira é desde o dia que eu respirei pela primeira vez nessa encarnação, então é mais antiga ainda, são 78 anos inteirados no dia 20 de março”, frisa.



Ouça:

“Cantoria com vida”

Com participação especial do violonista e cantador paraibano João Farias, talentoso filho do consagrado compositor Vital Farias, o show celebra as diversas fases do artista, desde o primeiro álbum, Acontecivento (1976), até outros sucessos de sua trajetória, com temas de álbuns clássicos como “Cantoria 1 e 2” e “Nóis é Jeca Mais é Jóia”.

No palco, o artista reverencia a música sertaneja de raiz, com sua memória e poesia, misturando ritmos nordestinos para falar de temas como a poesia, a resistência cultural, o afeto e identidade sertaneja.

Trajetória

Tendo a potência da voz e a cultura sertaneja como marcas, Xangai - nome artístico de Eugênio Avelino Lopes Souza - nasceu e se criou no sertão da Bahia. Reconhecido com os prêmios Chiquinha Gonzaga (1985), Sharp (1997) e Prêmio da Música Brasileira (2016), o artista construiu um legado que preserva as sonoridades do interior do Brasil. Ele também levou sua arte para a TV, atuando como o repentista Avelino na novela “Velho Chico” (Rede Globo, 2016).

Na área de gestão cultural, assumiu a Secretaria de Cultura de Vitória da Conquista (BA), onde trabalha para fomentar a produção artística regional. Desde “Acontecivento” (1976), Xangai lançou 20 álbuns e colecionou parcerias. “Não posso me queixar de ser órfão de parceiros, porque tenho Ivanildo Vila Nova, Elomar, Juraildes da Cruz da Cruz, Marciel Melo, Capinan, Salgado Maranhão, Hélio Contreiras. Então, eu sou um abençoado. Por isso que tenho que honrar esse povo que labuta junto comigo”, destaca.



Veja:

Pernambuco

“Eu tenho uma relação de amizade muito legal, de respeito e admiração pelos talentos que Pernambuco tem. Se eu for citar nomes eu serei injusto com os que eu não citar ou que eu esquecer de falar, mas Banda de Pau e Corda, Quinteto Violado, Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Spok, Ivanildo Villa Nova, rapaz é uma turma… e tem também o meu parceiro queridão Maciel Melo, esse é um vulcão! Um camarada que faz três, quatro músicas por dia, cada uma melhor que a outra! Esse eu sou admirador, grande Maciel, ‘isso vale um abraço companheiro’, grande Maciel!", elogia o artista.

Xangai fez convite especial (com spoiler do show) para público do Recife. “Meus queridos recifenses, meus queridos pernambucanos, tô voltando! Para vocês terem uma ideia, em 1982 eu lançava um disco que é um disco meu premiado chamado ‘Que que tu tem canário’. E foi em Pernambuco que eu lancei, no Teatro do Parque. E aí vou cantar umas duas ou três músicas desse disco que são maravilhosas: ‘Cuba do Rio’, ‘Matança’ e ‘Estampa de Ocaló’ e mais outras.É um prazer, uma alegria retornar a cantar em Pernambuco. Poxa, é um carinho muito grande. Eu não posso também me queixar porque em todo lugar que eu chego, graças a Deus, sou muito bem recebido”, comemora.

“Catingueiros”

Em seu mais recente álbum, “Cantingueiros (2020)”, gravado com patrocínio da Natura Musical, Xangai propõe um mergulho profundo na cultura do sertão baiano, celebrando mestres e compositores baianos como Gordurinha, Elomar, Bule-Bule e Mateus Aleluia. As músicas do álbum foram apresentadas em shows, incluindo uma performance no Clube do Choro e integra o repertório divulgado pelo artista em turnês recentes. Entre as canções desse trabalho, interpretações de "Cordeiro de Nanã" e "Deixa a Gira Gira", do mestre Mateus Aleluia.

“Depois que eu escolhi [as músicas] e foi aprovado é que eu reparei que eu escolhi quatro compositores baianos. Adoro eles, Elomar, meu grande mestre. Mateus Aleluia é um trabalho lindo, extraordinário. Bule-bule, um multi-artista, repentista, sambador, um escritor maravilhoso, um grande artista. E Gordurinha, que é simplesmente Gordurinha, uma espécie de Luiz Gonzaga. Cantou o Brasil inteiro, não como cantor, que cantava bem também, mas como compositor”, descreve.

“Quando eu escolhi os quatro, verifiquei. Podia ser Celso Adolfo de Minas Gerais ou João Bosco, ou podia ser Otávio Moura, só falando de Minas Gerais. Ou Chico Buarque, ou Adoniram Barbosa, Lupicínio Rodrigues, Cátia de França. Olha, eu tô mapando no Brasil. Um Belchior. Waldemar Henrique lá do Pará e por aí vai. Mas foi uma escolha, foi meu coração que escolheu”, comenta.

SERVIÇO

Xangai no show “Cantoria com Vida”

Quando: Sábado, 18 de abril de 2026, às 20h.

Onde: Teatro do Parque: Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife

Informações: (81) 99488-6833

Ingressos à venda na Sympla

R$ 160 e R$ 80 (meia)

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