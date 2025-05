A- A+

RIO DE JANEIRO Cantoria, gritos de "eu te amo" e leques ao ar: fãs fazem barulho por primeiro aceno de Lady Gaga A vigília na calçada é constante, e faz até com que alguns fãs cheguem ao Rio e venham direto para o calçadão, de mala e tudo

Mesmo sem sinal de Lady Gaga, hospedada no hotel Copacabana Palace desde a madrugada desta terça-feira (29), os seus súditos não desistem de um “encontro”. Para isso, embalam músicas famosas da cantora, seguidas de juras de amor em coro e muitos leques batendo. Tudo junto e misturado.

A vigília na calçada é constante, e faz até com que alguns fãs cheguem ao Rio e venham direto para o calçadão, de mala e tudo. Assim fez Marlon Rodrigues, de 29 anos, que após encarar uma viagem de Belém, no Pará, despencou para o Palace, onde encontrou com outros amigos e pretende ficar até um aceno da diva.



— Vim (ao Rio) em 2012, 2017 e agora. Sempre por ela. Chegou a hora do reencontro. Só quero vê-la outra vez — diz Rodrigues.

Fã de Madonna e Lady Gaga, o capixaba Victor Faro, de 36 anos, repete a dose do ano passado e vem ao Rio para viver esse sonho. Ele também veio direto do aeroporto, e com direito a roupa temática.

— A inspiração veio dos monstros, esse universo que conversa com Gaga. Nunca tive a oportunidade de vir a um show dela, e vou realizar esse sonho — afirma Faro.

De escultura de presente a duas horas em cima da árvore: vale tudo para ser visto

Há quem acredite que é melhor garantir um lugar do alto para se destacar na multidão. Lucas Rockets, de 26 anos, disse que ficou mais de duas horas no galho de uma das árvores do Copa na esperança de que a “Mother Monster” saísse em algum momento.

— Planejei tudo depois que colocaram essas grades maiores. Nada vai me impedir de viver esse momento — afirmou Rockets, empunhando o álbum de Lady Gaga que inspirou seu look do dia.

Já o maranhense Elvis Barbosa, de 29 anos, também marca ponto próximo à grade com uma sacola nas mãos. Nela, uma escultura de Lady Gaga feita cuidadosamente por ele. A ideia é entregar a obra em mãos:

— Estou conciliando o tempo que passo aqui com meu trabalho e estudo, mas quero entregar para ela. Até aprendi umas palavras em inglês — conta o artista, desde 7h na porta do hotel.

