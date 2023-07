A- A+

DESPEDIDA Cãozinho do dramaturgo Zé Celso acompanhou o velório de seu tutor em São Paulo O pet também foi vítima do incêndio que atingiu a casa do dramaturgo e seu esposo

Nagô, o cãozinho de Zé Celso Martinez, que deu seu adeus final nesta sexta-feira (7), também participou do velório do dramaturgo em São Paulo. Em um registro compartilhado nas redes sociais, é possível observar o cãozinho se aproximando do caixão de Zé, que foi velado cercado de festividades na manhã dessa sexta.

O cãozinho também foi vítima do incêndio que levou o diretor e dramaturgo à morte na quinta-feira (6). O apartamento em que o diretor morava com seu esposo e Nagô foi atingido por um incêndio na terça-feira (4). Zé Celso teve 53% do corpo queimado. O esposo e o cãozinho também sofreram queimaduras, mas ambos receberam alta hospitalar.

Nagô recebeu alta na quarta-feira (5), após ter ficado em observação. Ele teve parte da pelagem e do focinho queimados.

O dramaturgo e diretor foi velado no Teatro Oficina. Após o Velório Zé Celso, cremado em Itaperica da Serra, cidade da região metropolitana de São Paulo.

