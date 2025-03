A- A+

FAMOSOS Capacete de LED capilar: conheça o equipamento utilizado pela atriz Letícia Sabatella Tratamento é uma alternativa para fazer com que o cabelo ganhe novos fios

Letícia Sabatella compartilhou nesta terça-feira (11) que está utilizando o capacete de LED capilar como parte de um tratamento para promover o crescimento dos fios de seu cabelo. A atriz mostrou aos seguidores o momento em que o médico Leandro Lucena coloca o equipamento no seu couro cabeludo.

"A ideia dele é vasodilatar os vasos sanguíneos para estimular as células do bulge capilar", explica Lucena no vídeo.

A estrutura emite feixes de luz de baixa intensidade na região onde nascem os fios para atingir as células localizadas no local. Assim, faz com que essas células entrem diretamente na fase anágena (de crescimento). E é justamente nessa fase que novos fios são produzidos em grande quantidade.





Em casos de perdas intensas de cabelo, como em pessoas diagnosticadas com alopecia (condição que provoca a queda de cabelo ou de pelos em qualquer parte do corpo), o capacete de LED capilar é combinado a outros tratamentos.



"E o cabelo da minha juventude está voltando. Após anos de cortes, experimentações e apliques. Por conta de um tratamento completíssimo", escreveu a atriz em uma publicação anterior.

