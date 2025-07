A- A+

frevo Instituto Capiba promete manter legado do artista pernambucano Lançamento do projeto contará com evento exclusivo nesta quinta-feira (10)

Com uma produção que transitava entre o frevo, maracatu, valsa, samba, baião, ciranda, música erudita e outros gêneros, Capiba tem agora seu legado institucionalizado. O Instituto Capiba fica no Edifício Capiba e será responsável de conservar o acervo do músico, pianista e compositor pernambucano. O lançamento acontece nesta quinta-feira (10).

Capiba 93 anos e produziu durante a maior parte de sua vida. Por isso, o instituto cuidará de mais de 11 mil partituras, 4 mil fotografias, objetos pessoais, discos, livros, recortes de jornais, além do piano C. Bechstein com o qual Capiba compôs boa parte de sua obra.

A criação da instituição também marca o início de uma série de ações comemorativas pelos 120 anos de nascimento do artista, a serem celebrados durante todo o ano de 2025. Para essa missão, o projeto é composto por um time multidisciplinar que reúne musicólogos, restauradores, antropólogos, advogados e produtores culturais.

“Capiba merece todas essas homenagens. Ele fez muito pela música de Pernambuco”, afirma Zezita Barbosa, viúva do compositor e presidente do Instituto, que há anos guarda o acervo original na cidade natal de Capiba, Surubim.

O evento de abertura é restrito a convidados e acontece nesta quinta-feira (10) a partir das 16h, no Ponto BB, instalado no Edifício Capiba. A escolha do local reforça o vínculo afetivo entre o artista e a instituição onde trabalhou como escriturário e se tornou figura lendária, tanto pelo talento quanto pelo carisma.



