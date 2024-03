A- A+

Teatro "Capiba, pelas ruas eu vou" encanta público no Teatro Santa Isabel, neste domingo (24) Foi o quinto e último dia de apresentação do musical dirigido por Cecília Brennand, presidente do Aria Social, no mês de março

Música, dança, canto, teatro... O espetáculo "Capiba, pelas ruas eu vou", do projeto Aria Social, voltou a envolver centenas de pessoas que lotaram o Teatro Santa Isabel, neste domingo (24), em seu quinto e último dia de apresentações neste mês de março. O musical, inaugurado em 2022 e assistido por mais de dez mil pessoas, conta a história do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa.

Com duração de aproximadamente um hora, a encenação conta com 45 bailarinos-cantores formados no Aria Social, além de 19 músicos regidos pela maestrina Rosemary Oliveira, vice-presidente do projeto social. Durante o musical, é apresentada a trajetória de Capiba, nascido em Surubim, no Agreste do Estado, em 1904.

Diretora-geral do musical, Cecília Brennand (meio), com elenco da peça. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Em meio ao sucesso da peça no Recife, a presidente do Aria Social e diretora-geral do musical, Cecília Brennand, projeta voos maiores para o espetáculo. "No início de julho, vamos para Friburgo (Rio de Janeiro), em agosto, vamos para São Paulo. Depois, nós pretendemos viajar para o Interior de Pernambuco. Atualmente, muitas pessoas não conhecem Capiba, principalmente os mais jovens. Eu quero que o máximo de pernambucanos assistam ao espetáculo para conhecer esta bela história", contou à reportagem.

Enquanto a apresentação não decola para fora de Pernambuco, os fãs de teatro poderão seguir acompanhando a peça que homenageia Capiba nos teatros Santa Isabel, Rio Mar e do Parque. Até julho, o público terá à disposição 14 sessões confirmadas nos três teatros localizados no Recife.

Aria Social

Criado por Cecília Brennand, o Aria Social funciona como uma associação sem fins lucrativos que recebe crianças e adolescentes de baixa renda e risco social. O projeto oferece atividades gratuitas, além de formação continuada em dança e música. Atualmente, 588 alunos são atendidos no local.

"Se trata de um projeto muito importante para os pernambucanos, com um impacto social enorme. É um projeto de inclusão social, onde fazemos um trabalho muito grande para democratizar a arte no Estado", pontuou Cecília.

