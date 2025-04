A- A+

TEATRO "Capiba, pelas ruas eu vou": musical chega a Caruaru neste final de semana Espetáculo do projeto Aria Social será apresentado neste sábado (12) e domingo (13), no Teatro Rui Limeira Rosal

O musical “Capiba, pelas ruas eu vou” desembarca pela primeira vez em Caruaru. A produção do projeto Aria Social será apresentada neste sábado (12) e domingo (13), no Teatro Rui Limeira Rosal, com sessões sempre às 20h.

Com direção geral da bailarina Cecília Brennand, o espetáculo celebra a vida e a obra do compositor pernambucano Lourenço da Fonseca Barbosa, mais conhecido como Capiba. Mais de 60 artistas, entre bailarinos-cantores e músicos, entram em cena.

Unindo teatro, dança, música, cinema e fotografia. A genialidade de Capiba é exposta em frevos-canção clássicos, como “Oh Bela”, “De Chapéu de Sol Aberto”, “É Frevo, Meu Bem” e “Trombone de Prata”.

Sob a regência da maestrina e diretora musical Rosemary Oliveira, o espetáculo leva ao palco também a Missa Armorial. A orquestra de câmara toca ao vivo, em sintonia com a coreografia e os demais elementos do musical.

“Capiba, pelas ruas eu vou” tem direção audiovisual e videografia de Max Levay e Ana Emília Freire, que também assina a direção artística e coreográfica. A ficha técnica traz ainda design de luz e operação de Cleison Ramos, design de som e operação de Isabel Brito e direção teatral de Tuca Andrada.

Em turnê patrocinada pelo Sesc Pernambuco, a montagem já passou por Garanhuns. Nos dias 30 de abril e 1º de maio, visitará Petrolina, com sessões no Teatro Dona Amélia, às 20h.

Serviço:

Musical “Capiba, pelas ruas eu vou”

Quando: sábado (12) e domingo (13), às 20h

Onde: Teatro Rui Limeira Rosal (Sesc Caruaru - Rua Rui Limeira Rosal, s/n, Petrópolis, Caruaru)

Ingressos a partir de R$ 25, à venda pelo Guichê Web



