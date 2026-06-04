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SÃO JOÃO 2026 Capim com Mel e Lipe Lucena comandam o Arraiá do Chacon neste sábado (06) Evento acontece no Poço da Panela e reúne shows de Capim com Mel, Lipe Lucena e convidados especiais

Após uma sequência de edições realizadas ao longo do primeiro semestre, o Sambinha Chacon promove neste sábado (7) a última festa da temporada antes da pausa de meio de ano. Batizada de "Arraiá do Chacon", a edição acontece a partir das 16h, na Rua do Chacon, no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife.

A programação reúne apresentações de Lipe Lucena, Capim com Mel e convidados especiais. A proposta é misturar a identidade já conhecida do evento com elementos típicos das celebrações juninas, que começam a ganhar força no calendário pernambucano neste período.

Entre os destaques da programação está o cantor Lipe Lucena, que vem ampliando sua presença no cenário do forró. No repertório, o público pode esperar músicas conhecidas da carreira, além de faixas do álbum mais recente, Na Contramão.

O clima de São João também será reforçado pela participação da banda Capim com Mel. Com uma trajetória consolidada no forró romântico, o grupo deve levar ao palco sucessos que marcaram diferentes gerações, além de canções preparadas especialmente para a ocasião.

Além dos shows, o evento contará com decoração temática e participações de convidados ao longo da programação.

Serviço

Arraiá do Chacon – Sambinha Chacon

Data: sábado, 7 de junho

Horário: 16h

Local: Rua do Chacon, 365, Poço da Panela, Recife

Atrações: Lipe Lucena, Capim com Mel e convidados

Informações: (81) 98777-4570 e Instagram do evento.

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