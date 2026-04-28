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FORROBODÓ Forró do Interior: Capim com Mel e Capital do Sol são algumas das atrações de festival no Recife Evento, marcado para maio, acontece no Clube Internacional do Recife; ingressos à venda a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital

Vai ter xamego e forrobodó 'de antigamente' com Capim Com Mel, Capital do Sol e Brasas do Forró, entre outras bandas, no próximo dia 15 de maio no Clube Internacional do Recife, no Festival Forró do Interior.

O encontro, na vibe revival, promete reunir amantes do forró para curtir a nostalgia de hits como "Eclipse Total" e "Lágrimas de Adeus, algumas das 'de antigamente' de Capim Com Mel.









Assim como "Nossa Canção" e "Pra Gente Voltar" da Capital Sol e/ou "Todo Tempo é Pouco pra te Amar" e "Irreverência" da banda Brasas do Forró.



Seu Mastruz, Garota Nacional e Forró Meirão também integram a programação do festival, que está com ingressos à venda no site Blheteria Digital e lojas Esposende com valores a partir de R$ 60.

SERVIÇO

Festival Forró do Interior

Com Capim Com Mel e Capital do Sol, entre outras bandas

Quando: Sexta-feira, 15 de maio, a partir das 19h

Onde: Clube Internacional do Recife - Rua Benfica, 505, Madalena

Ingressos a partir de R$ 60 no site Bilheteria Digital e lojas Esposende

Informações: (81) 3071-6650

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