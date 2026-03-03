A- A+

SHOW Capital Inicial é confirmada como primeira atração do Rock Rec Festival; saiba como comprar ingresso A banda brasiliense participa pela segunda vez do evento que acontece em setembro

O Rock Rec Festival anunciou a banda Capital Inicial como a primeira atração de um dos principais festivais de rock no Nordeste. O perfil do evento divulgou o grupo nesta terça-feira (3).

Capital Inicial é uma velha conhecida do público do Rock Rec Festival. A banda liderada pelo vocalista Dinho Ouro Preto participou da edição de estreia do evento em 2024, retornando em 2026 com o repertório de sucessos como ''Primeiros Erros'', ''À Sua Maneira'' e ''Natasha''.

A terceira edição do festival será realizada na área externa do Centro de Convenções em 19 de setembro. A produção do evento anunciou a venda de mais de 7 mil ingressos nos três dias de pré-venda, antes mesmo do anúncio das atrações.

Produzido pela Festa Cheia Produções, o O Rock Rec Festival tem ingressos disponíveis a partir de R$ 120, no site da Bilheteria Digital, nas lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna, além do Mix Mateus Boa Viagem e da Chilli Beans do Caruaru Shopping. Mais informações no perfil @rockrecfestival.

Com informações da assessoria de imprensa.

