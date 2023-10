A- A+

Rock Capital Inicial é uma das atrações no Rock Rec Festival, que acontece no Recife A festa reúne diversos artista da cena na área externa do Centro de Convenções

Prometendo ser o maior festival de rock do Nordeste, o Rock Rec Festival anunciou mais uma atração de peso no seu line up. A festa, que acontecerá no dia 4 de maio, na área externa do Centro de Convenções, terá entre as suas atrações, o grupo Capital Inicial.

Atraindo multidões por onde passam, com uma legião de fãs acumulados ao longo dos 40 anos do grupo, a banda, liderada por Dinho Ouro Preto, promete encantar os presentes com os sucessos “Primeiros Erros”, “Natasha”, “À sua maneira” e muitos outros hits.

Além de Capital Inicial, o Rock Rec Festival também já confirmou a presença de Os Paralamas do Sucesso. Outras atrações serão anunciadas em breve. Os ingressos já podem ser adquiridos através do site Meep ou nas lojas físicas do Ingresso Prime, localizada nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna, e custam R$ 90 (Rock Front) e R$ 220 (Rock Open).

