Capital Inicial lança concurso de bandas para abertura de show no Recife e em outras duas cidades

O Capital Inicial celebra 40 anos de trajetória com a turnê “Capital Inicial 4.0”. Para selecionar as bandas que abrirão os shows no Recife, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, o grupo liderado por Dinho Ouro Preto resolveu lançar um concurso.

O “Concurso de Bandas 4.0” vai escolher três bandas independentes brasileiras, por meio de votação popular. Os candidatos não podem ter vínculos com gravadoras, selos ou distribuidoras. Além disso, precisam possuir trabalho autoral em seu repertório, já ter se apresentado ao vivo e preencher um formulário online até o dia 22 de agosto.

A seleção ocorre em quatro etapas. Na primeira, os inscritos serão submetidos à curadoria de uma das maiores páginas de rock do Brasil, a “Todo Dia Um Rock”. Em seguida, um júri técnico selecionará os nomes que vão passar pelo crivo do Capital Inicial, que ficará responsável por escolher os seis artistas que seguirão para a votação popular.



Os três vencedores serão anunciados no instagram oficial da banda. As datas das apresentações ainda não foram divulgadas. O próximo show da turnê será em Manaus, neste sábado (5).

