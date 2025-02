A- A+

CINEMA "Capitão América: Admirável mundo novo" tem cena pós-crédito? Saiba mais Anthony Mackie assume o escudo do herói no quarto filme solo do personagem

"Capitão América: Admirável mundo novo" chega aos cinemas nesta quinta-feira (13) como uma das grandes apostas da Disney para 2025. O longa traz Anthony Mackie assumindo o escudo do Capitão América após a passagem de bastão feita por Chris Evans em "Vingadores: Ultimato" (2019). O filme também tem ligação direta com os acontecimentos da série "Falcão e o Soldado Invernal".





E como boa obra do chamado Universo Cinematográfico da Marvel, uma coisa que os fãs esperam é a presença de cenas pós-crédito com algumas dicas ou easter eggs do que está por vir. Pois bem, "Capitão América: Admirável mundo novo" conta sim com uma cena pós-crédito. Mas apenas uma.

Se quiser saber o que acontece na cena, saiba que o texto a seguir conta com spoilers.

A cena traz Capitão América visitando a prisão clandestina para super-humanos conhecida como Balsa, onde ele, Steve Rogers e a Viúva Negra estiveram presos após os acontecimentos em "Capitão América: Guerra Civil". Lá, o herói encontra Samuel Sterns, o Líder (vivido por Tim Blake Nelson), que revela que os heróis protegendo a Terra irão se surpreender com a existência de outros mundos e ameaças extraterrestres. A cena é considerada uma ligação direta com os eventos de "Vingadores: Doomsday".

Veja também