"Capitão América: Admirável Mundo Novo": o que você precisa saber sobre o novo filme da Marvel

“Capitão América: Admirável Mundo Novo” chega aos cinemas desta quinta-feira (13). Um dos últimos lançamentos da chamada Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), o longa-metragem chega para amarrar pontas soltas de filmes anteriores e pavimentar o caminho para futuras produções do estúdio.

Um novo Capitão

Se você deixou de acompanhar as aventuras da Marvel no audiovisual nos últimos anos, provavelmente vai estranhar o fato de que o rosto do herói do título não é mais o de Chris Evans. O ator se despediu da franquia em “Vingadores: Ultimato” (2019), apresentando um desfecho para seu personagem.

No filme, Steve Rogers passou o escudo de Capitão América para Sam Wilson, vivido por Anthony Mackie. Antes chamado de Falcão, o ex-paraquedista militar lutou durante muito tempo ao lado do herói patriota, provando seu valor como combatente.

Sam assume a identidade de Capitão América na minissérie “Falcão e o Soldado Invernal” (2021), da Disney+. Salvando o mundo mesmo sem a ajuda do soro do supersoldado (que deu poderes especiais a Steve Rogers), ele vence sua própria resistência à ideia e assume a missão, contrariando a vontade inicial do governo dos Estados Unidos, que desaprova um homem negro como o herói que simboliza os valores do País.

Hulk Vermelho

Primeiro filme protagonizado pelo personagem, “Admirável Mundo Novo” mostra como Sam lida com a responsabilidade do legado do escudo. Promovido de ajudante a super-herói titular, o novo Capitão América se vê no meio de um incidente internacional, tendo que descobrir os reais motivos por trás de uma trama global nefasta.

No longa dirigido por Julius Onah, Sam trabalha em parceria com o recém-eleito presidente Thaddeus “Thunderbolt” Ross. O personagem foi introduzido ao MCU em “O Incrível Hulk” (2008), como um general que desejava recriar o programa de supersoldado da Segunda Guerra. Nesta e em outras aparições do personagem nas produções da Marvel ele era interpretado por William Hurt, que morreu em 2022.

Substituindo Hurt, o veterano Harrison Ford faz sua estreia no estúdio. Aposentado do Exército, Thunderbolt finalmente se transformará no Hulk Vermelho, versão mais sombria do gigante verde. O novo filme traz ainda dois veteranos de “O Incrível Hulk”: Tim Blaker Nelson, que retorna como o vilão O Líder, e Liv Tyler, na pele de Betty Ross, filha do presidente.

Guerra pelo adamantium

O quarto filme do Capitão América referencia ainda outro longa da Marvel. O enredo de “Admirável Mundo Novo” evidencia a guerra pelo adamantium, metal quase indestrutível explorado nos restos mortais de Tiamut, um Celestial derrotado em “Eternos” (2021) e que permanece petrificado no oceano.

O adamantium é o mesmo material que reveste o esqueleto de Wolverine, o que sugere a importância do filme para o futuro dos X-Men no cinema. Em entrevista ao site Geek Culture, Julius Onah admitiu que seu filme “é o primeiro passo para uma grande jornada que está por vir no MCU”.

Falando em futuro, Anthony Mackie já afirmou que deve interpretar o Capitão América pelos próximos 10 anos. Provavelmente, seu personagem vai liderar os Vingadores nos próximos filmes da franquia. O elenco de “Admirável Mundo Novo” traz ainda nomes como Giancarlo Esposito, Danny Ramirez, Carl Lumby e Shira Haas.

