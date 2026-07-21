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NOVELAS Demissão, traição exposta e revelação: as reviravoltas no capítulo de "Quem Ama Cuida" Novas descobertas movimentam a trama e colocam os personagens diante de decisões que podem mudar seus destinos

O capítulo desta terça-feira, 21, de "Quem Ama Cuida" marca um avanço importante no plano de vingança de Adriana (Letícia Colin). Depois de descobrir que Ademir (Dan Stulbach) mantém uma relação com sua secretária, Suely (Julia Stockler), a fisioterapeuta vê na funcionária uma oportunidade para conseguir informações capazes de comprometer o advogado.

Ademir decide demitir Suely, mas a saída da secretária acaba favorecendo sua rival. Adriana se aproxima da ex-funcionária, oferece ajuda e descobre que ela era vítima de assédio no escritório. Durante a conversa, Suely conta que conhece outros segredos do ex-chefe e admite guardar informações capazes de destruir sua carreira. Diante da confissão, a fisioterapeuta a incentiva a denunciá-lo.

Depois, Adriana também conta a Maurício (João Victor Gonçalves) que descobriu o envolvimento de Ademir com outras mulheres. No fim do capítulo, Suely decide procurar a protagonista disposta a revelar tudo o que sabe sobre o advogado.

No núcleo da joalheria, a disputa pelo comando da empresa continua. Ingrid (Agatha Moreira) diz a Pilar (Isabel Teixeira) que gostaria de assumir a presidência do negócio, enquanto Gilda (Cecilia Beraba) avisa Tiago (Gui Ferraz) sobre a articulação da família para afastá-lo do cargo. Já Silvana (Belize Pombal) procura Pedro (Chay Suede) para defender os interesses do empresário.

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