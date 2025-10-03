Sex, 03 de Outubro

NOVELA DAS 9

Capítulo de ''Vale Tudo'' revela como aconteceu o acidente de Leonardo e Heleninha

Toda a família se reuniu para relembrar a noite do acidente

O ator Guilherme Magon interpreta Leonardo, filho de Odete RoitmanO ator Guilherme Magon interpreta Leonardo, filho de Odete Roitman - Foto: Reprodução/TV Globo

O capítulo de ''Vale Tudo'' desta quinta-feira, 2, movimentou as redes sociais com a revelação do que realmente aconteceu na noite em que Leonardo (Guilherme Magon) e Heleninha (Paolla Oliveira) se acidentaram.

Após a artista confrontar a mãe, toda a família se reuniu para relembrar a noite do acidente. Heleninha contou que, bêbada, foi confrontar Marco Aurélio (Alexandre Nero), que a estava traindo em uma festa, na companhia de Leonardo. Ela acreditava ter deixado o local apenas com Leonardo, mas na verdade Odete Roitman (Débora Bloch) encontrou os filhos e foi embora dirigindo o carro com eles.

A vilã confessou a verdade. Enquanto os filhos discutiam, Odete capotou o carro. Ela conseguiu retirar Heleninha do carro, mas achou que Leonardo havia morrido no momento em que o veículo pegou fogo. No entanto, no dia seguinte Leonardo foi encontrado por Nise, que viria a se tornar sua cuidadora. Quem morreu carbonizado, na verdade, foi o marido de Nise, que estava na estrada no momento do acidente.

No X, antigo Twitter, espectadores se animaram com as revelações da trama de Manuela Dias - e sobraram críticas para Leonardo.

