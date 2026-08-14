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EXPRESSÃO CULTURAL "Capoeira de Salão": projeto gratuito vai circular por cidades de Pernambuco e da Paraíba Circulação vai levar oficinas, música e outras atividades para espaços diversos, contemplando capital, RMR e Agreste

Pelo menos dez cidades de Pernambuco e da Paraíba vão ser contempladas com uma jornada de imersão em uma das expressões culturais mais potentes do Brasil, a Capoeira - reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, pelo Iphan, em 2008 e Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, pela Unesco, em 2014.

Trata-se da circulação do projeto sociocultural "Capoeira de Salão" - agraciado pela Lei Rouanet Nordeste e pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). A jornada terá duração de doze meses.



Com acesso gratuito, na ocasião o público vai se deparar com oficinas, rodas de conversa e apresentações musicais. Mestres e mestras também integram a programação, que conta ainda, no encerramento de cada jornada, com o grupo musical Capoeira de Salão.





Da Capital ao Agreste

Na Paraíba a circulação vai passar pelas cidades de João Pessoa e do Conde. Já por aqui, além de Recife, recebem o projeto Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda, Ipojuca, Igarassu, Itamaracá e Caruaru, no Agreste pernambucano.



A ideia é democratizar e alcançar públicos diversos, fortalecendo também a identidade de cada uma das cidades.

Vale destacar que o "Capoeira de Salão" - projeto que tem como proponente o Centro de Capoeira São Salomão (CCSS), na Várzea, Zona Oeste da cidade - vai contar com intérprete de Libras e acessibilidade nos espaços onde ocorrer a circulação - que terá início com a liberação do fomento.

“A música, a capoeira, as artes têm papel fundamental na transformação social. Criam espaços de encontro, fortalecem identidades e promovem inclusão.



O projeto Capoeira de Salão nasce desse compromisso: levar cultura e ancestralidade às comunidades, mostrando que a arte é também uma ferramenta de cidadania e mudança coletiva”, destaca o violonista Zé Freire, diretor Musical do projeto e integrante do Capoeira de Salão, da Banda de Pau e Corda e da Orquestra Malassombro.

Sobre o proponente

Com sede no bairro da Várzea, Zona Oeste de Recife, o Centro de Capoeira São Salomão (CCSS) foi fundado em 1997. Entidade cultural sem fins lucrativos, é referência em pesquisa, ensino e difusão do movimento da Capoeira.



Entre outras ações promove projetos sociais com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e intercâmbios culturais no Brasil e no exterior, além de iniciativas para empoderamento de mulheres na capoeira.

O Centro, inclusive, foi reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura desde 2008.

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