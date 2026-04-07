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EXPRESSÃO CULTURAL

Iphan e Fundarpe iniciam Plano de Salvaguarda da Capoeira de Pernambuco

Orgãos abriram consultas públicas para que interessados enviem suas contribuições

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Plano de Salvaguarda da expressão cultural da capoeira foi aberto nesta terça-feira (7)Plano de Salvaguarda da expressão cultural da capoeira foi aberto nesta terça-feira (7) - Foto: Romildo Soares/Divulgação

O Plano de Salvaguarda da Capoeira de Pernambuco foi iniciado nesta terça (7) pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em parceria com a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

O prazo para que interessados deem suas contribuições para elaboração do texto do plano foi aberto e segue até o dia 5 de maio, período em que um formulário deve ser preenchido (neste link), com respostas a um questionário distribuído em quatro eixos: mobilização social, gestão participativa, difusão e valorização e reprodução cultural.

 

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É permitido, também, o envio de sugestões e contribuições ao texto do plano.

Estão aptos a participar mestres e mestras, contramestres, professores, integrantes de grupos, lideranças comunitárias, jovens praticantes e pesquisadores, além de agentes culturais envolvidos com a capoeira.

SERVIÇO
Plano de Salvaguarda da Capoeira de Pernambuco pelo Iphan e Fundarpe
Quando: até 5 de maio
Onde: formulário neste link
Informações: [email protected]

 

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