A- A+

CINEMA ''Cara-de-Barro'': novo filme de terror da DC que explora vilão do Batman ganha primeiro trailer Roteirista de ''A Maldição da Residência Hill'' (2018) está na terceira produção da nova fase do Universo DC nos cinemas

''Cara-de-Barro'', o novo filme do universo DC Studios revela a origem de um dos antagonistas mais enigmáticos do Batman. O primeiro trailer do longa-metragem saiu na última quarta-feira (22), mostrando uma atmosfera mais sombria diferentemente dos ares explorados em ''Superman'' (2025) e ''Supergirl'' (2026).

Esse novo lançamento será a terceira produção da nova fase do Universo DC (DCU) nos cinemas, apostando no gênero do terror para o filme estrelado por Tom Rhys Harries, o Axel Collins de ''White Lines'', da Netflix. A Warner Bros. Pictures também divulgou um pôster inédito de ''Cara-de-Barro''.

Confira o trailer:

Veja o pôster:

Sombrio

"Cara-de-Barro" marca uma nova empreitada da nova fase do DCU, comandado por James Gunn e Peter Safran. O longa-metragem tem foco em adaptar um lado mais sombrio do universo de HQs, acompanhando Matt Hagen (Tom Rhys Harries), um ator que sofre uma desfiguração no rosto.

A partir dessa tragédia, o personagem é levado a se submeter a um experimento científico que muda completamente sua estrutura corporal, virando uma criatura feita de argila. A história de Cara-de-Barro, ou Clayface (pseudônimo em inglês), mostra o declínio de um ambicioso homem a um dos mais vingativos vilões de Gotham City.

''Cara-de-Barro'' chega aos cinemas brasileiros no dia 22 de outubro de 2026. A direção de James Watkins, conhecido por ter feito o remake de ''Não Fale o Mal'' (2024), e o roteiro assinado por Mike Flanagan (''A Maldição da Residência Hill'') e Hossein Amini (''Drive'') prometem trazer tensão e medo nesse novo terror corporal.

Inspiração

Além do universo de HQs, ''Cara-de-Barro'' se inspira em ''Batman: A Série Animada'' (1992-1995), especificamente nos episódios ''Perito em Formas Humanas'' (parte 1 e 2), que foca na origem de Matt Hagen como o temido vilão.

O novo longa-metragem também marca a primeira representação oficial de Gotham City no universo comandado por James Gunn e Peter Safran, além de ter Matt Reeves, diretor de ''Batman'' (2022), como um dos produtores do filme. Max Minghella, Naomi Ackie e Eddie Marsan também completam o elenco.

Veja também