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CINEMA "Cara-De-Barro", primeiro filme de terror da DC, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (22) Longa-metragem apresenta a origem de um dos vilões do Batman e explora o o ápice do horror corporal

Sem delongas, “Cara-De-Barro” é uma das melhores surpresas cinematográficas do ano. O longa-metragem, que estreia hoje (22) nos cinemas brasileiros, apresenta a origem de um dos clássicos vilões do Batman, explora os limites do horror corporal e coloca os nervos do espectador à flor da pele - literalmente!

O pontapé inicial de “Cara-De-Barro” expõe a rotina do ator hollywoodiano Matt Hagen, interpretado pelo galês Tom Rhys Harries. Esse é o primeiro grande papel da carreira do britânico, conhecido por papéis menores em produções como a série “White Lines” (2020) ou o filme “Magnatas do Crime” (2019).

Durante uma balada em Gotham City (cidade natal do protagonista), o famoso se relaciona com uma mulher misteriosa e comprometida com Markos Szabo, um membro do alto escalão do crime organizado. Essa decisão imprudente muda a vida do ator para sempre.

No dia seguinte, Matt Hagen acorda ao lado da mulher sendo encarado por Szabo e seus capangas. O ator é torturado e tem o rosto mutilado em uma cena de extremo desconforto. Fora o trauma, o galã rapidamente perde fama, dinheiro, reputação e confiança em pessoas próximas, retornando para a periferia de Gotham.

Metamorfose

Para retomar a sua vida antiga, o protagonista de “Cara-De-Barro” convence a doutora Caitlyn Corr e se oferece como cobaia para um tratamento experimental (e ilegal) capaz de restaurar o seu rosto desfigurado. O resultado do procedimento divergiu das expectativas iniciais e Matt desenvolveu a capacidade de reorganizar as suas características fisiológicas.

Apesar da eficácia do tratamento na questão estética, a ausência de domínio de Matt sobre a habilidade de reorganizar as características fisiológicas provoca efeitos colaterais. O rosto desfigurado por cicatrizes é substituído por uma face de textura grudenta, com olhos e boca atingindo a consistência de uma massa de modelar.

“Cara-De-Barro” é mais um exemplo contemporâneo de terror corporal, gênero conhecido por representar angústias e medos através de elementos gráficos grotescos. Uma versão cinematográfica do Universo DC de “A Substância” (2024), com referências de David Cronenberg, de “A Mosca” (1986), e John Carpenter, de “O Enigma de Outro Mundo” (1982).

Intensidade

Na sessão antecipada para a imprensa, o diretor de “Cara-De-Barro”, James Watkins, responsável pelo remake de “Não Fale o Mal” (2024), compartilhou um recado na telona antes do início do filme. Ele descreveu o novo trabalho como “intenso” e sou obrigado a concordar com o cineasta.

O grande ponto de destaque do longa é a competência de James Watkins gerar o desconforto no espectador. Além da mera repulsa pelo grotesco, o cineasta é muito criativo em usar a modelagem do personagem ao seu favor nas cenas de violência explícita, não à toa o filme recebeu a classificação indicativa para maiores de 18 anos no Brasil.

Além de Hossein Amini, roteirista de “Drive” (2011), o texto também é assinado por Mike Flanagan, autor de “A Maldição da Residência Hill” (2018) e “A Maldição da Mansão Bly” (2020). A influência de Flanagan é nítida para sustentar a experiência cinematográfica tão agonizante de “Cara-De-Barro” - justo o primeiro filme de terror do Universo DC dos chefões James Gunn e Peter Safran.

Apesar das resoluções diretas do início da trama, o ritmo do filme perde um pouco de fôlego na sequência final, mas isso não tira o mérito de “Cara-De-Barro” ser uma das melhores surpresas do ano - mesmo que force você a desviar os olhos da telona.

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