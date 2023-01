A- A+

BBB 23 Cara de Sapato afirma que não vetará duas pessoas da Prova do Líder. Veja quem Na tarde desta terça-feira (31), o lutador disse ter mudado de estratégia

Em seus últimos dias de liderança, Cara de Sapato já adianta sua estratégia para a próxima prova, na quinta-feira (2). Depois de conversar com MC Guimê, nesta terça-feira (31), o lutador disse para Gustavo que, embora tenha pensado nele e em Key para serem vetados da Prova do Líder, o brother não tomará essa decição agora.

"Eu estava conversando com o pessoal, eu tenho o Poder do Veto, você e a Key seriam pessoas fortes que eu poderia vetar e eu até, eu refleti sobre isso, eu até pensei, eu falei cara, eu ia até conversar com você, mas eu não vou te vetar Cowboy, nem você e nem a Key, de verdade, foi algo que eu pensei, só que eu não consigo irmão".

Em restposta, Gustavo reforçou que, embora tivesse interesse em votar em Cara de Sapato para o Paredão na primeira semana de casa, desistiu e trocou a escolha. "Não, o Sapato não, pode ser qualquer pessoa, o Sapato não'", disse o Cowboy, repetindo uma conversa que teve com seu grupo.

