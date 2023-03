Cara de Sapato chama Guimê de agressivo e os dois brigam durante festa no BBB 23

A- A+

Durante a festa da líder Bruna Griphao, na madrugada desta quinta (2), no BBB 23, o clima pesou entre Cara de Sapato e MC Guimê. O cantor falou para o lutador que que pediu votos para o brother ficar no Paredão da última terça-feira, mas que atualmente, ele não está entre as cinco prioridades do MC.

Guimê também revelou que ficou chateado com no lutador, no passado, por ter se aliado ao principal rival dele no jogo, Gustavo, afirmando que Cara de Sapato "fechava" com o cowboy e não com ele. "Chegou um momento em que você acreditou mais nele do que em mim", lembra Guimê.

No momento, Bruna Griphao chega e conversa com Guimê, pedindo para ele parar de se prender ao passado. Cara de Sapato desanima e vai embora da festa. O brother vai para o banho e MC Guimê vai atrás do lutador. Mas o clima pesa entre os dois. O auge acontece quando Sapato chama o cantor de agressivo.

"Só quero que você entenda que meu sentimento não é algo falso. É um sentimento sobre gostar muito de você e desde que aconteceu aquilo, me chateou (...) Resumindo, eu não quero te jogar um peso, mas precisou acontecer umas coisas para chegar nisso", disse Guimê no quarto.

