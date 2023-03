A- A+

bbb 23 Cara de Sapato e Dania dão selinho durante festa do BBB 23 Os dois conversaram sentados durante o agito dentro da casa

Cara de Sapato e Dania Mendez, a nova participante da casa do BBB 23, conversaram bastante durante a Festa do Líder Guimê. Sem entender o que a sister fala, o brother pede ajuda para Domitila. A pernambucana explica e o lutador afirma: Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora".

Logo depois, Dania vai para o Quarto Fundo do Mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. Ele abraça a sister e Amanda brinca com os dois: “Sapatito? Bitoco?”. A modelo ri. A médica, então, deixa o quarto. Cara de Sapato diz para Domitila que foi só “uma bitoca de amigos”.

