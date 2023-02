A- A+

Cara de Sapato, Fred Nicácio e Cezar Black se enfrentam no Paredão do BBB 23

A Semana Turbo do BBB 23 ainda não acabou. Na noite de domingo (28), foi formado o sétimo Paredão da edição, que começou a ser desenhada ainda na noite de sábado (26), com o Big Fone tocando após a eliminação de Gustavo. Já durante a manhã de domingo, teve prova do Líder e Anjo.

A Líder Bruna Griphao indicou Fred Nicácio. "Fiquei muito pensativa tentando entender e o que era mais coerente e o que faria mais sentido pra mim. Eu acho chato isso de bater a mesma tecla, a gente realmente acha que está cansativo, mas eu não consigo ser incoerente com o que eu estou sentindo. Não tenho como mandar outra pessoa hoje a não ser o Fredão", disse ela em sua justificativa.

Na votação no Confessionário, Cezar Black e Aline tiveram o mesmo número de votos e Bruna teve que desempatar, colocando Black na berlinda. Sapato e Key que já estavam no Paredão por causa do Big Fone e Castigo do Monstro, respectivamente, jogaram a prova Bate-Volta com o brother. Key levou a melhor e escapou da disputa.

Agora, o público decide entre Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio. Um deles sai nesta terça-feira (28) da casa mais vigiada do Brasil.

